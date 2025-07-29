Атаки ВСУ на российские регионы: жертвы и охваченная огнем станция

Вооруженные силы Украины нанесли сегодня ночью удар 74 БПЛА, в результате которого есть погибшие. Какие регионы были атакованы, и какие последствия ударов, разбирался «Рамблер».

По данным Минобороны России, в течение прошедшей ночи были перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Больше всего – 43 БПЛА – были сбиты над Брянской областью.

«22 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, шесть - над Калужской областью, два - над территорией Смоленской области и один над Ленинградской областью», - отмечается в сообщении в Telegram-канале российского военного ведомства.

Ростовская область

Атака Вооруженных сил Украины на Ростовскую область привела к гибели одного человека, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, была отражена атака в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах.

«Поврежден автомобиль. К сожалению, погиб находившийся в нем водитель. Личность погибшего устанавливается», - написал и.о. главы региона.

Также, по словам Слюсаря, под удар попала железнодорожная станция в Сальске, где возник пожар, и пассажирский поезд. Он был отведен на безопасное расстояние. По предварительным данным, погибших и раненых нет.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Don Mash, видно, что железнодорожная станция охвачена огнем и сильный ветер раздувает пожар.

В РЖД уточнили, что около 2:00, из-за падения обломков БПЛА нарушена работа контактной сети на станции Сальск в Ростовской области и было повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда №59 Новокузнецк – Кисловодск.

«Также произошло возгорание в составе стоящего грузового поезда. Для ликвидации возгорания направлен пожарный поезд. Движение поездов через станцию Сальск приостановлено. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов», - говорится в сообщении в Telegram-канале РЖД.

По данным на 9:19 мск, задержаны 11 поездов. Максимальное время задержки составляет до пяти часов. https://t.me/telerzd/6813

«Пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более чем на четыре часа, будут обеспечены питанием», - подчеркнули в компании.

Белгородская область

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали движущийся автомобиль в Белгородской области. В результате погиб мирный житель, его жена получила ранения, заявил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По данным главы региона, нападение произошло в хуторе Леоновка Валуйского округа.

«Мужчину в крайне тяжелом состоянии доставили в Валуйскую центральную районную больницу. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось… (…) Его супруге, получившей баротравму, оказали необходимую медицинскую помощь. Лечение будет проходить амбулаторно», - рассказал губернатор, выразив соболезнования родным и близким погибшего.

Вооруженные силы Украины нанесли удар с применением беспилотников и по Донецку, в городе были слышны взрывы, отмечает корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

«Было слышно как минимум 40 взрывов. Один из дронов попал в бизнес-центр «Пушкинский» в самом центре города, в Ворошиловском районе Донецка. Противник также нанес удар по критической инфраструктуре, по распределительным подстанциям», - пояснил он.

Изначально сообщалось о том, что около 150 тыс. жителей Донецка, Макеевки и Ясиноватой остались без света.

Два многоквартирных жилых дома повреждены в Киевском районе Донецка в результате ночной атаки дронов ВСУ, более 40 тысяч абонентов остаются без света, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

«По информации Государственного предприятия «Донецкие городские электрические сети», остаются обесточенными 262 трансформаторных подстанции. Без электроэнергии остаются 40401 абонент», - заявил он в 8:43 утра.

При этом к 11:08 утра, по данным градоначальника, количество остающихся без электроэнергии абонентов в Буденновском, Калининском и Пролетарском районах сократилось до 29635. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

Ранее Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступления Украины сообщило о том, что с 17 февраля 2022 года по 28 июля 2025 года в результате атак ВСУ в ДНР погибли 5398 мирных жителей, в том числе 156 детей.