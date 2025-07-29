По данным издания The Times, результативность украинской противовоздушной обороны значительно снизилась, упав с более чем 90% до 30-35%. Газета связывает это падение с истощением запасов ракет и увеличением интенсивности использования комплексов ПВО.

Согласно информации, предоставленной координатором николаевского подполья Сергеем Лебедевым, за прошедшие 24 часа было зафиксировано свыше 30 случаев поражения целей, связанных с Вооруженными силами Украины. Основные удары были нанесены по Сумской, Харьковской, Донецкой, Полтавской, Черкасской, Одесской и Николаевской областям.

По информации, полученной от агентурной сети, целями являлись военные объекты, позиции противовоздушной обороны, склады боеприпасов и вооружения, аэродромы, производственные мощности, принадлежащие ВСУ, а также логистические узлы.

Лебедев отметил, что по Сумской, Черниговской и Харьковской областям было нанесено не менее 10 ударов. В частности, ночью была проведена серия атак на Сумы, Лебедин и Шостку. Также сообщается о взрывах в Харькове и его окрестностях, подтверждается поражение объектов ПВО и складских помещений.