Гонка вооружений: чем может похвастаться Россия

Россия разрабатывает компактные лазерные комплексы против дронов на основе системы «Пересвет». Об этом рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» военный эксперт, основатель сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев.

По словам эксперта, разработки лазерного оружия ведутся и на Западе, и в России, и ожидается, что «системы выйдут на этап опытной эксплуатации и будут использоваться не только для показов на полигонах, но и в реальной жизни».

«Минус лазерных систем в их стоимости. Они дорогие. Сотни миллионов долларов на Западе. Наши должны стоить дешевле, но стратегический «Пересвет» мы сделали и даже разместили. Вот только на передовой он бессмысленен, потому что это несколько машин больших, это серьезный комплекс. Ему нужно развернуться, встать, подготовиться и начать работать. Он станет просто лакомой мишенью для Вооруженных сил Украины», - пояснил Дмитрий Корнев.

Он отметил, что сейчас много информации о британском лазерном оружии DragonFire. И для российского военно-промышленного комплекса основная задача сделать на основе «Пересвета» более дешевые и компактные аналоги, которые можно будет использовать в боевых условиях.

Напомним, что лазерный комплекс«Пересвет» находится на боевом дежурстве с декабря 2019 года. Его основное назначение – ослепление оптических систем спутников, а также систем навигации ракет. При этом в 2022 году вице-премьер Юрий Борисов заявлял о том, что в ходе спецоперации на Украине Россия тестирует комплексы лазерного оружия, которое способно физически поражать цели.