ВСУ в окружении и удар «Торнадо»: новости СВО к утру 29 июля

В Минобороны РФ сообщили об успешной операции российских сил в районе Северска и уничтожении роботизированных платформ ВСУ. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро вторника, 29 июля.

Удар Ми-28нм

Российский боевой вертолет Ми-28нм уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Для удара использовались авиационные ракеты. После операции экипаж выполнил противоракетный манёвр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

Операция у Северска

Военные Южной группировки войск нанесли поражение двум пунктам управления беспилотниками ВСУ - в городе Северск (ДНР) и в лесу рядом с городом, рассказали в Минобороны РФ. Операцию провели подразделения 123-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, удары наносились 152-миллиметровыми и 122-миллиметровыми орудиями.

Кроме того, российский дрон обнаружил в ближнем тылу ВСУ замаскированный полевой склад боеприпасов. Склад использовали для поставок оружия ВСУ на участке вблизи Константиновки. Беспилотник уничтожил эту цель.

Уничтожение роботов ВСУ

Военные 6-й мотострелковой дивизии ВС РФ уничтожили две роботизированные платформы ВСУ, доставлявшие к линии боевого соприкосновения провизию и боеприпасы, сообщили в Минобороны России. В результате передовой опорный пункт ВСУ лишился возможности обороняться, а ВС РФ смогли продвинуться вперед и занять украинские укрепления.

Удар «Торнадо-С»

Реактивная система залпового огня «Торнадо-С» уничтожила боевую технику, склад боеприпасов, пункт управления беспилотниками и живую силу ВСУ на харьковском направлении, сообщили в Минобороны. Военные отметили, что «Торнадо-С» оборудована новой компьютеризованной системой и навигационным спутником ГЛОНАСС, что позволяет наносить еще более точные удары.

Операция в ЛНР

На одном из направлений в ЛНР военные группировки войск «Запад» получили данные о наращивании сил ВСУ, после чего российские FPV-дроны уничтожили опорные пункты, блиндажи, артиллерийские орудия, пулеметные расчеты и живую силу ВСУ. Как сообщили в Минобороны, операцию провели военные 169-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.

ВСУ в окружении

Военкор Евгений Лисицын заявил, что украинские солдаты оказались в оперативном окружении в селе Январское Днепропетровской области. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

«Противник в Январском - в оперативном окружении. Продвигаемся к Искре и Александрограду», - заявил военкор.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что после успеха в луганских Кременских лесах ВС РФ начали брать в окружение группировку ВСУ у Шипиловки и Григоровки. Марочко заявил, что в этом районе солдаты ВСУ добровольно сдаются в плен.

Отступление ВСУ в Харьковской области

Марочко также рассказал ТАСС, что российские силы уничтожили опорные пункты и укрепленные районы ВСУ в Радьковке Харьковской области. По данным Марочко, остававшиеся там украинские солдаты бежали.