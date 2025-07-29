Офицер армии США предлагает Вашингтону купить у России Командорские острова

Подполковник Джеффри Фриц из состава подразделений сухопутных войск США в Эстонии предложил Вашингтону приобрести у России Командорские острова за 15 миллиардов долларов, сообщает издание Breaking Defense.

По мнению Фрица, интерес США состоит в приобретении Командорских островов у Российской Федерации за 15 миллиардов долларов для отслеживания активности китайских подводных лодок.

"Командорские острова расположены непосредственно вдоль потенциального пути от китайской военно-морской базы Цзянгэчжуан в Арктику", - аргументировал свои рассуждения американский офицер.

В его понимании такая сделка предусматривала бы не только приобретение островов, но и исключительную экономическую зону вокруг них, природные ресурсы района и инфраструктуру. Эти территории, при этом, могли бы стать частью штата Аляска.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что в последние годы все чаще фиксируются попытки милитаризации Арктики и поиска предлогов для проникновения туда инфраструктуры НАТО.