Названа причина снарядного голода ВСУ

Украинские войска сталкиваются со снарядным голодом из-за логистических проблем и нарушения цепочек поставок. Об этом рассказал News.ru заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

По его словам, снабжение, в том числе и доставка грузов из западных стран, идет по маршрутам, которые изначально не были сформированы и отлажены, при этом «логистика - один из ключевых компонентов для успешного ведения боевых действий».

«Порой у ВСУ возникает снарядный голод из-за нарушения цепи поставок. Кроме того, выяснилось, что у стран Запада оказалось недостаточно мощностей, чтобы поддерживать конфликт нужной интенсивности», - констатировал Вадим Козюлин.

Эксперт также обратил внимание на то, что российские войска с помощью разведки получают данные о крупнейших поставках вооружений и бьют по логистическим маршрутам, в том числе и по Одессе, порт которой стал одним из важнейших транзитных узлов.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США и НАТО договорились о поставке оружия Украине за счет европейцев. Генсек НАТО Марк Рютте пояснил, что европейские страны смогут использовать для поставок Украине свои арсеналы и затем пополнять их американским оружием.