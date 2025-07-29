Моральное состояние военнослужащих Вооруженных сил Украины, находящихся в районе села Плавни в Запорожской области, «катастрофическое». Об этом рассказал военный корреспондент Тимофей Ермаков в своем Telegram-канале «Синяя Z Борода».

«Моральное состояние у нацистов на данном участке катастрофическое, зачастую сдаются без боя», - пояснил он.

По словам военкора, при штурме села Плавни в Запорожской области российские военные взяли в плен четверых бойцов 128-й отдельной бригады теробороны Вооруженных сил Украины.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал о том, что российская армия продолжает освобождать Запорожскую область, на ряде участков ведутся активные боевые действия, в том числе в Плавнях, в Малой Токмачке и в Темировке.

При этом в Минобороны РФ сообщили, что уже освобождены два населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области - Зеленый Гай и Малиевка.