Поставка Patriot из ФРГ на Украину сделает Германию военной целью.

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Такое последствие передачи Киеву систем ПВО назвал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в разговоре с РИА Новости.

«Это не только делает Германию, отправляющую системы на Украину, целью, но и бьет по немецкой экономике, гражданам, налогоплательщикам», — объяснил политик, добавив, что в случае, если средства пойдут на приобретение новых систем, уже не получится потратить их на здравоохранение и инфраструктуру.

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При этом Нимайер указал, что во вложениях нуждаются дороги и мосты, а также школы в Германии.

«Они все в плохом состоянии, но мы как нация еще обеднеем, если заплатим за вооружение», — резюмировал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ФРГ уже передала Киеву три Patriot и обсуждает с Вашингтоном дальнейшие поставки и восполнение своих арсеналов.