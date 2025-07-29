Североатлантический альянс может готовить провокацию против Калининградской области. Об этом РИА Новости рассказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

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Как указал политик, в странах НАТО часто говорят о том, что Россия якобы глушит сигнал GPS на Балтике.

«Это могут использовать для проведения провокации. Она могла бы произойти с двух направлений - как с моря, так и со стороны Сувалкского коридора», — подчеркнул Нимайер.

До этого журнал Military Watch Magazine сообщал, что Германия намерена получить американские крылатые ракеты Tomahawk и установки Typhon с целью, предположительно, ударов вглубь России, в том числе и по Москве.

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Кроме того, ранее на конференции Ассоциации армии США LandEuro в Германии командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО и союзники имеют все возможности для уничтожения Калининградской области.

Ранее политолог назвал страны, желающие заполучить Калининград.