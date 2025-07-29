Камбоджа отвергла обвинения в нарушении прекращения огня с Таиландом

Власти Камбоджи отвергли обвинения Таиланда в нарушении режима прекращения огня. Об этом сообщает газета Khmer Times со ссылкой на пресс-секретаря Министерства национальной обороны Камбоджи Мали Сочхеат.

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По ее словам, Камбоджа строго соблюдает соглашение о прекращении огня, вступившее в силу в полночь.

До этого Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении режима прекращения огня.

Накануне премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня в течение 24 часов.

В ночь на 24 июля начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск двух государств на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на ее территории.