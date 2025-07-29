Германия решила к 2029 году удвоить годовой оборонный бюджет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Уточняется, что за четыре года европейская страна намерена увеличить оборонный бюджет до 162 миллиардов евро. Высокопоставленный чиновник в правительстве ФРГ отметил, что это значительно опережает цель альянса НАТО по увеличению военных расходов до 3,5 процента от ВВП к 2035 году. По данным агентства, в эту сумму входят девять миллиардов евро, которые Берлин выделяет на поддержку Киева.

Tagsesschau: власти Германии увеличат в три раза бюджет гражданской обороны

Ранее экс-депутат гамбургского парламента от АдГ Ольга Петерсен сообщала, что траты Германии превышают доходы страны, а проводимая в отношении Украины политика в виде помощи Киеву вооружением ведет страну к банкротству.