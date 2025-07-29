Европейская страна решила удвоить оборонный бюджет за четыре года

Lenta.ru

Германия решила к 2029 году удвоить годовой оборонный бюджет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Европейская страна решила удвоить оборонный бюджет за четыре года
© Global Look Press

Уточняется, что за четыре года европейская страна намерена увеличить оборонный бюджет до 162 миллиардов евро. Высокопоставленный чиновник в правительстве ФРГ отметил, что это значительно опережает цель альянса НАТО по увеличению военных расходов до 3,5 процента от ВВП к 2035 году. По данным агентства, в эту сумму входят девять миллиардов евро, которые Берлин выделяет на поддержку Киева.

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Ранее экс-депутат гамбургского парламента от АдГ Ольга Петерсен сообщала, что траты Германии превышают доходы страны, а проводимая в отношении Украины политика в виде помощи Киеву вооружением ведет страну к банкротству.