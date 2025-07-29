Атаки ВСУ оставили без света более 150 тысяч жителей российского региона

Часть Донецкой Народной республики (ДНР) оказалась обесточена в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Без света остались больше 150 тысяч жителей ДНР, о чем сообщает Донецкэнерго в своем официальном Telegram-канале.

Как уточняется, в результате боевых действий без электричества остались более 104 000 абонентов в Донецке, 34 720 — в городе Макеевка, 15 080 — в Ясиноватой.

В Курской области город Рыльск остался без света из-за атаки дрона ВСУ

28 июля сообщалось, что в разных районах Донецка прогремели взрывы. Вскоре выяснилось, что ВСУ устроили массированную атаку ударными дронами на несколько городов ДНР. Позднее сообщалось, что один из вражеских дронов атаковал бизнес-центр в Донецке.