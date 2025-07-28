Стало известно, сколько боеприпасов ВСУ выпустили по ДНР за три года

ВСУ с февраля 2022 года выпустили по территории Донецкой народной республики более 209 тысяч боеприпасов. Об этом сообщается в Telegram-канале Управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступления Украины.

Отмечается, что за 1257 дней эскалации было зафиксировано 44 334 факта ведения огня, из которых 42 527 — с применением тяжелого вооружения.

«Всего противником выпущено 209 052 боеприпаса различного калибра», — говорится в тексте.

С 17 февраля 2022 года по 28 июля 2025 года в результате атак ВСУ в ДНР погибли 5398 мирных жителей, в том числе 156 детей. Ранения различной степени тяжести получили 8264 гражданских лиц, в том числе 553 ребенка.

Также за три года в результате атак ВСУ были повреждены 3 057 транспортных средств, 4803 объекта гражданской инфраструктуры: 274 медицинских учреждений, 940 учебных заведений, 1929 объектов соцобеспечения, 1513 объекта электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того было зафиксировано 16 687 фактов повреждений жилых домов.