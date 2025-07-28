Над Донецком раздались взрывы

В небе над Донецком прогремели взрывы. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, всего раздалось три взрыва, они прозвучали в разных районах. Предположительно, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Другие подробности не приводятся.

Ранее стало известно об атаке украинского беспилотника на Белгородскую область. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, дрон нанес удар по автомобилю в Шебекино, пострадала женщина. Ее доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья.