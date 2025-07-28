Зеленский увеличил численность СБУ

Владимир Зеленский подписал закон, которым предлагается увеличить численность Службы безопасности Украины (СБУ) на 10 тыс. человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Ранее депутат Рады Ирина Геращенко рассказала, что украинский парламент поддержал законопроект, предлагающий увеличить численность СБУ на 10 тыс. человек.

Закон предлагает увеличить численность сотрудников СБУ с 27 тыс. до 37 тыс. человек в мирное время, а в период военного положения — с 31 тыс. до 41 тыс.

Закон также предусматривает расширение полномочий правоохранителей — сотрудники СБУ получат право применять оружие при выполнении «задач обороны».

Кроме того, документ предлагает создать вместо подразделения борьбы с терроризмом центр специальных операций «А», который будет осуществлять оперативно-боевую деятельность.