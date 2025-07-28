Зеленский увеличил численность СБУ

Илья Родин

Владимир Зеленский подписал закон, которым предлагается увеличить численность Службы безопасности Украины (СБУ) на 10 тыс. человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Зеленский увеличил численность СБУ
© Global Look Press

Ранее депутат Рады Ирина Геращенко рассказала, что украинский парламент поддержал законопроект, предлагающий увеличить численность СБУ на 10 тыс. человек.

Закон предлагает увеличить численность сотрудников СБУ с 27 тыс. до 37 тыс. человек в мирное время, а в период военного положения — с 31 тыс. до 41 тыс.

Закон также предусматривает расширение полномочий правоохранителей — сотрудники СБУ получат право применять оружие при выполнении «задач обороны».

Кроме того, документ предлагает создать вместо подразделения борьбы с терроризмом центр специальных операций «А», который будет осуществлять оперативно-боевую деятельность.