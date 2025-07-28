Названа причина отказа США от проведения испытаний дронов на Украине

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Подразделение оборонных инноваций (DIU) США планировало использовать Украину для проведения испытаний беспилотников. После анализа обстановки специалисты приняли решение перенести испытания на Аляску, пишет Defense News.

По данным портала, руководитель ряда проектов DIU Трент Эменекер на протяжении значительного периода времени вел поиск мест для проведения испытаний.

Исследователь составил список регионов, где теоретически возможно провести проверку поведения БПЛА в условиях противоборства, в том числе, радиоэлектронного. На первое место в перечне он поставил Украину.

«В мире нет лучшего места для проведения испытаний [чем Украина]», — объяснил свой выбор Эменекер.

В дальнейшем, заметили журналисты, исследователь был вынужден отказаться от идеи проведения испытаний на Украине. Это было обусловлено тем, что США опасаются официального вовлечения в конфликт, а отношения между Вашингтоном и Киевом в последние месяцы становятся все более напряженными.

В итоге, констатировали эксперты, Эменекер принял решение выбрать для своих изысканий Форт-Уэйнрайт — военную базу на Аляске.