Украинская линия обороны на фронте больше не выглядит цельной — она распадается на отдельные, разрозненные участки. Координированного управления почти не наблюдается: вместо организованной системы — хаос, экстренные передвижения войск и попытки закрыть прорехи тем, что осталось под рукой. Об этом сообщает украинский телеграм-канал «Резидент», отмечая признаки нарастающего кризиса.

Несмотря на заявления о якобы стабилизации, обстановка в Сумской области остаётся крайне напряжённой. В окрестностях Алексеевки и Юнаковки идут ожесточённые столкновения, основная часть которых разворачивается в труднопроходимых лесных массивах. Ситуация далека от контроля.

Харьковское направление также испытывает мощное давление со стороны российских сил. На восточном участке, в районе Купянска, наступление продолжается: российские подразделения продвигаются с северо-запада и уже достигли населённого пункта Соболевка. С севера, в районе Волчанска, враг также наращивает давление, заставляя ВСУ спешно реагировать.

На запорожском фронте наблюдается стремительное ухудшение ситуации. Согласно аналитике Института изучения войны (ISW), российские части закрепились на позициях к югу от Степногорска и приблизились к рубежам, с которых становится возможной артиллерийская работа по самому Запорожью. Расстояние до городской черты — менее 15 километров. Если продвижение не остановится, под удар может попасть крупный областной центр.

Добавляют головной боли украинским полководцам и сведения о действиях ВС РФ на границе Донецкой и Днепропетровской областей. Продвижение зафиксировано сразу в трёх точках — в районе Зелёного Гая и Поддубного. Это уже не частные эпизоды, а признаки более глубокой проблемы: в системе командования ВСУ нарастает управленческий коллапс. Главнокомандующий Сырский в спешке перебрасывает истощённые и неукомплектованные соединения с одного направления на другое, пытаясь создать видимость контроля, но при этом теряя способность к гибкому реагированию.

Российские силы приступили к активному штурму восточных рубежей Мирнограда, о чём сообщают украинские источники. По их информации, части ВС РФ вошли в контакт с противником на окраинах города, в районе промзоны и дачного сектора, где идут ожесточённые ближние бои. Одновременно фиксируются попытки обойти позиции ВСУ с северо-восточного и южного направлений. Удары по тылам противника наносятся с использованием управляемых авиабомб и беспилотников, что усиливает давление на украинскую оборону.

На Купянском направлении российская армия продолжает наступательные действия, стремясь окружить город и парализовать логистику украинской группировки. Продвижение идёт с севера и северо-запада — войска ВС РФ приближаются к ключевой автотрассе Шевченково – Купянск, по которой проходит снабжение обороняющихся. Захват контроля над этим маршрутом существенно ограничит возможности ВСУ на данном участке фронта, пишут «Военкоры русской весны».

После того как населённый пункт Московка был взят под контроль, российские подразделения получили удобный плацдарм для дальнейшего наступления на Соболевку. Успешное продвижение в этом направлении позволит перекрыть важнейшую трассу снабжения украинских войск, создавая угрозу окружения. Украинские аналитики признают, что обстановка вокруг Купянска стремительно ухудшается, отмечая появление российских бойцов в лесных массивах неподалёку от Кондрашевки.

Вблизи Московки продолжаются активные боестолкновения, где российские силы закрепляются и ведут штурмовые действия. Диверсионно-разведывательные группы ВС РФ всё чаще проникают в сам Купянск, создавая нестабильность внутри города. Так называемая "серая зона" уверенно расширяется, охватывая не только пригород, но и части городской черты, что говорит о приближении к прямому уличному бою.

Все эти события разворачиваются на фоне нарастающего истощения украинских резервов и попыток киевской власти отвлечь внимание общества. По имеющимся данным, в Офисе президента планируют развернуть информационную кампанию, связанную с очередным «контрнаступом», чтобы замять громкий коррупционный скандал вокруг НАБУ и САП и изменить повестку внутри страны.