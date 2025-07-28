США демонстративно для России перебросили ядерное оружие в Великобританию

Соединенные Штаты доставили на британскую базу тактическое ядерное оружие на самолете с включенными транспондерами в качестве сигнала России. Об этом пишет The Straits Times.

В среду, 16 июля, западные СМИ рассказали, что военно-транспортный самолет C-17 ВВС США совершил перелет с американской авиабазы Киртланд в штате Нью-Мексико, где располагается Центр ядерного вооружения, до базы Лейкенхит в графстве Саффолк на востоке Англии.

Решение не отключать транспондер на самолете говорит о том, разъяснил старший научный сотрудник аналитического центра Pacific Forum Уильям Альберке, что США посчитали нужным послать сигнал России, показать Москве, что «не сокращают свое ядерное присутствие в Европе».

Названы последствия размещения на британских базах ядерных бомб США

Ранее аналитики портала UK Defence Journal сообщили, что Соединенные Штаты впервые с 2008 года разместили несколько тактических термоядерных авиабомб B61-12 в Великобритании.

Директор проекта по ядерной информации Федерации американских ученых Ханс Кристенсен предположил, что Вашингтон вернул Лондону те бомбы, которые ранее хранились на британских базах и позже были вывезены в США.