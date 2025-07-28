Стало известно о планах Германии обзавестись дронами большой дальности

Власти Германии планируют разработать дроны большой дальности к 2029 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Handelsblatt.

Отмечается, что Германия хочет получить в свое распоряжение БПЛА, которые могут атаковать вражеский тыл. Согласно планам Берлина, скорость новых дронов должна быть близкой к скорости звука, а дальность полета превышать одну тысячу километров

«Они должны преодолевать тысячи километров, самостоятельно долетать до своих целей и, по возможности, быть необнаружимыми. К 2029 году бундесвер хочет иметь в своем арсенале первые беспилотники, способные поражать цели глубоко в тылу противника. Военно-воздушные силы направили соответствующий запрос <...> ведущим немецким производителям вооружений и стартапам», — сообщает издание.

В данный момент оборонные компании Европы и США прорабатывают концепции производства подобных беспилотников. Согласно информации источника, за эту задачу взялись три объединения компаний — Airbus Defence и Kratos Unmanned Aerial Systems, Rheinmetall и Anduril Industries, а также Helsing и Grob Aircraft.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Германия хочет получить американские крылатые ракеты Tomahawk и пусковые установки Typhon.