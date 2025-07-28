Упаднические настроения в связи с обстановкой вокруг Покровска, который сейчас штурмуют бойцы российской армии, начали проявляться у украинских военных. Судя по сообщениям солдат ВСУ в соцсетях, наша армия еще не продемонстрировала всю свою мощь — по их данным, у Покровска и Мирнограда сконцентрирована стотысячная группировка ВС РФ.

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Между тем вражеская армия в обороне ключевого логистического узла использует разрозненные и измотанные бригады, а командование ВСУ до сих пор не озвучило плана по выводу личного состава из полуокружения.

Напомним, на прошлой неделе начался штурм ключевого логистического узла ВСУ, от которого зависит удержание всей линии от Днепра до Краматорска. Военный эксперт, бывший спецназовец Александр Арутюнов в программе «333» напомнил, что зайти в город нам помогла грамотная разведка - благодаря ей мы нащупали слабое место в обороне города.

«Там стояла то ли недоукомплектованнная бригада территориальной обороны, то ли бригада, которая покинула позиции, то ли которая полностью «запятисотилась» (дезертировала. - «МК»). Через эту бригаду мы, в довольно серьезном количестве, просочились в Покровск... Для Противника это стало полным сюрпризом. Потому что любая пехота, пока сидит в обороне, она довольно устойчива. Но, как только она оказывается в окружении, она сильно теряет в устойчивости. И, соответственно, когда мы зашли в Покровск, оказалось, что наши подразделения действуют в тылу обороняющихся войск», - напомнил эксперт.

Тем не менее, по его словам, не стоит раньше времени заниматься шапкозакидательством, даже несмотря на то, что некоторые представители командования ВСУ призывают оставить Покровск, так как шансов отстоять город уже нет.

Между тем украинские ресурсы во всю бьют тревогу: фронт вокруг Покровска называют «критической точкой изнурённой системы». С ссылкой на солдат ВСУ, участвующих в обороне, сообщается о растущем дефиците пехоты, использовании измотанных 32-й, 68-й и 155-й бригад в новых атаках. Ситуацию вокруг Покровска офицеры на местах сравнивают «с катастрофами под Угледаром, Авдеевкой и Бахмутом».

Противник отмечает, что наша тактика «просачивания малыми группами» довольно результативная при том, что оборона ВСУ в некоторых местах не сплошная, а очаговая. Это позволяет нам заходить штурмовым группам в черту города.

Тактика «вдавливания» малыми группами вскрыла «хрупкость внутренней координации».

«Нет оперативной ротации, нет стабильного тыла, нет доверия. Вопрос не только в бронетехнике — а в доверии к командованию. Его больше нет. И это гораздо опаснее, чем потеря опорного пункта», - пишут украинские каналы.

Кроме хорошо работающей тактики, мы стараемся действовать одновременно на разных направлениях, чтобы максимально рассредоточить силы противника и расшатать его оборону.

Основное давление, резюмирует украинский боевик с позывным «Мучной», сейчас происходит с восточного фланга Мирнограда: отсюда мы продвигаемся в сторону города, постепенно закрепляясь в промзоне и дачных массивах.

Противник всерьез опасается пополнения резервов с нашей стороны: по данным украинских источников, мы сконцентрировали более 100 тысяч военнослужащих у Покровска и Мирнограда. Информация эта, впрочем, требует подтверждения, так как некоторые военные эксперты ранее заявляли о том, что наша группировка не сильно больше вражеской, а вэсэушников в данном случае, как говорится, от страха глаза велики.

Противник жалуется на отсутствие реакции от командования ВСУ на ситуацию, приближающуюся к критической.