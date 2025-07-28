ВСУ могут попытаться устроить «мини-Курск» в новом регионе
Военный эксперт Василий Дандыкин на фоне выдвижения президентом США Дональдом Трампом нового ультиматума России не исключил, что ВСУ могут пойти на очередную провокацию в приграничных районах и попытаются устроить "мини-Курск" в новом регионе РФ.
"ВСУ могут готовить пакость на границе России, некий «мини-Курск»", - сказал Дандыкин в интервью порталу News.ru.
Он допустил, что украинские военные попытаются прорваться где-нибудь в Брянской области.
В тоже время, обратил внимание эксперт, это будет "самоубийственная попытка".
Он подчеркнул, что в России сделали выводы после вторжения ВСУ в Курскую область.
Ранее военные эксперты обращали внимание, что Украина запрашивала в Германии вооружение и технику, которая применялась при вторжении в Курскую область.