ВСУ могут попытаться устроить «мини-Курск» в новом регионе

Военный эксперт Василий Дандыкин на фоне выдвижения президентом США Дональдом Трампом нового ультиматума России не исключил, что ВСУ могут пойти на очередную провокацию в приграничных районах и попытаются устроить "мини-Курск" в новом регионе РФ.

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"ВСУ могут готовить пакость на границе России, некий «мини-Курск»", - сказал Дандыкин в интервью порталу News.ru.

Он допустил, что украинские военные попытаются прорваться где-нибудь в Брянской области.

В тоже время, обратил внимание эксперт, это будет "самоубийственная попытка".

Он подчеркнул, что в России сделали выводы после вторжения ВСУ в Курскую область.

Ранее военные эксперты обращали внимание, что Украина запрашивала в Германии вооружение и технику, которая применялась при вторжении в Курскую область.