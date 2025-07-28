На Украине уничтожили один из двух военных вертолетов США Black Hawk

На Украине уничтожен один из двух военных вертолетов США UH-60 Black Hawk, он использовался Главный управлением разведки (ГУР) для переброски диверсантов.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Один из двух украинских "Чёрных ястребов" уничтожили ракетой "Искандер"», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ночью также были задействованы более 100 дронов «Герань» во время атак по военным и энергетическим объектам на Украине.

28 июля в Минобороны России сообщили, что Российская армия ударила гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по объектам на Украине.