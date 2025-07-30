Пять беспилотников ВСУ перехватили над двумя регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ.

По его данным, с 21:50 мск до полуночи три беспилотника были сбиты над Тульской областью и два — над Курской.

Утром 29 июля в оборонном ведомстве сообщили, что за минувшую ночь российские силы ПВО сбили 74 украинских БПЛА над регионами страны. По информации ведомства, больше всего беспилотников — 43 — были сбиты над территорией Брянской области.

Силы ПВО отразили массированную атаку дронов над тремя регионами РФ

Накануне военный корреспондент Александр Сладков предупредил, что России нужно подготовиться к возможному массированному налету ударных беспилотников и дальнобойных ракет ВСУ на Москву. По его словам, атака может произойти в случае невыполнения ультиматума президента США Дональда Трампа, который дал российским властям две недели, чтобы урегулировать конфликт на Украине.

Ранее на видео попал момент падения БПЛА во дворе жилого дома в Минске.