Поставленные ВСУ танки PT-91 Twardy польского производства оказались слабо приспособлены к ведению боевых действий в современных условиях. Боевые машины были отправлены в 22-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ, и всякое их появление на линии боевого соприкосновения заканчивалось потерями.

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В Telegram-канале Dambiev недавно появилось видео очередного уничтоженного "девяносто первого". Произошло это на южнодонецком направлении.

Боевики оборудовали "Твердый" раскладным противодронным "мангалом", по бортам и в корме были установлены решетчатые противокумулятивные экраны, но и такое усиление защиты не помогло: после применения беспилотников-камикадзе танк сгорел.

Однако стоит отметить, что проблемы с живучестью у этой польской техники были обнаружены еще до массового применения FPV-дронов. Их легко уничтожали с помощью ПТУР, также они подрывались на минах. Интересно, что польская сторона собиралась передать ВСУ все свои PT-91, а это более 230 единиц, но все ограничилось лишь партией в 60 единиц, часть из которых уже потеряна в боях.