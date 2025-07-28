Как бойцы ВС РФ освобождают Красноармейск

Военный блогер, боец добровольческой бригады «Эспаньола» Алексей Живов заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ провели полуохват Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщает aif.ru.

По его словам, ВС РФ, как и всегда, применяют «необходимые в таких случаях стратегии».

«Был проведен полуохват города, потом завели разведывательные группы. Они уже активно работают, конечно, при поддержке беспилотной авиации и артиллерии. Все очень максимально здраво происходит», — сказал Живов.

Доброволец уверен, что Красноармейск будет освобожден от украинских войск уже в обозримом будущем. Это позволит нарушить всю логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении.

Армия РФ разрушает ключевой узел обороны ВСУ в Красноармейске

Ранее военкоры заявили, что ВС РФ провели прорыв сразу в трех стратегически важных населенных пунктах. По их информации, успешные боевые действия ведутся в Красноармейске, Купянске и Степногорске.