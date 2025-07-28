«Зеленский пожалеет»: как Россия может ответить на атаки по Ленобласти

Атака беспилотников по Ленинградской области может привести к такому ответному удару по Киеву, что Владимир Зеленский пожалеет о подобном шаге. Об этом заявил News.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

Ленинградская область 27 июля подверглась масштабной атаке. По данным Минобороны, над территорией региона был сбит 51 беспилотник. В результате нападения один человек погиб, еще трое получили травмы.

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, удар БПЛА по Ленобласти стал самым массовым налетом на регион.

«Для Вооруженных сил Украины это вышло боком уже сегодня ночью, и, я думаю, выйдет еще больше, в том числе [ударами] по Киеву. Это, конечно, безобразие. Это чисто показательный политический момент, потому что парада [в День Военно-морского флота] не было, только учения. И я думаю, что Зеленский об этом пожалеет», - констатировал он.

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Российское военное ведомство сообщило ранее, что сегодня ночью по территории Украины был нанесен групповой удар высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также ударными БПЛА. В результате «была поражена инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотных летательных аппаратов».