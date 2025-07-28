Су-35 вооружили еще одной дальнобойной ракетой, способной бить на 190 км

На минувшей неделе в Telegram-каналах появилась фотография российского истребителя Су-35 поколения 4++ с новым вооружением. Как отмечает "Военный осведомитель", перед нами так называемое "Изделие 180", известное также как Р-77М.

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Ракета оснащена активной радиолокационной системой самонаведения. Данное средство поражения класса "воздух-воздух" является модернизированным вариантом "Изделия 170-1", оно же Р-77-1 или РВВ-СД. Разработкой занималось АО "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" имени И.И.Торопова.

Другие Telegram-каналы, например Colonelcassad, отмечали, что эта ракета также предназначена для отечественного самолета пятого поколения Су-57 и имеет заявленную дальность поражения целей - до 190 километров.

Кроме "сто восьмидесятой" самолеты российских Воздушно-космических сил способны применять дальнобойные гиперзвуковые ракеты Р-37М с дальностью действия до 300 километров.