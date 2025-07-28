Военный блогер и доброволец Алексей Живов заявил, что ВСУ лишатся ключевого узла обороны на южно-донецком направлении, потеряв Красноармейск (на Украине город называют Покровском). Об этом сообщают «Аргументы и факты».

По словам Живова, сейчас логистические цепочки ВСУ идут через Красноармейск в Запорожскую область и на север ДНР. Он подчеркнул, что контроль над Красноармейском значительно облегчит работу российских войск на других направлениях.

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Красноармейск - ключевой железнодорожный и автомобильный узел для ВСУ в ДНР. СМИ писали, что российские войска находятся всего в нескольких километрах от окраин Красноармейска. Источник ТАСС в российских силовых структурах сообщил 23 июля, что на южной и юго-западной окраинах Красноармейска начались бои.