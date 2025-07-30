Граничащая с Россией страна начала готовить гражданских к военному конфликту

В Литве начнут подготовку инструкторов по гражданскому сопротивлению на случай военного конфликта.

Об этом сообщает замминистра обороны республики Томас Годляускас, передает ТАСС.

«Мы стремимся к тому, чтобы как можно больше жителей знали, как вести себя в случае экстремальной ситуации или военных действий. Подготовленные нами инструкторы затем будут обучать широкую общественность», — рассказал чиновник.

Отмечается, что 150 инструкторов по гражданскому сопротивлению будут обучены в течение пяти циклов, среди записавшихся преобладают чиновники, ответственные за мобилизацию, и представители добровольческих военизированных структур.

Ранее командующий армией балтийской республики генерал Раймундас Вайкшнорас сообщил, что подразделение батальона противовоздушной обороны (ПВО) будет размещено в Литве на границе с Белоруссией. Вайкшнорас добавил, что хотел бы сбивать беспилотники еще в воздушном пространстве Белоруссии, но ему трудно представить, «что из этого получится».