Предсказана судьба военных США в Европе

Перспектива вывода части войск США из Европы вполне реальна, полагает политолог-американист Малек Дудаков. Сокращение численности военного контингента он предрек в беседе с «Лентой.ру».

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Ранее Politico сообщило со ссылкой на источники, что США могут сократить численность своих войск в Европе на 30 процентов.

В период президентства Джо Байдена после начала специальной военной операции в 2022 году американский контингент в Европе был усилен примерно на 30 тысяч солдат, которые американцы могут вывести и перенаправить на другие направления, рассказал эксперт.

Он отметил, что в Америке сейчас как раз острый кризис из-за нехватки новобранцев, кроме того, в Вооруженных силах США недостаток личного состава. К тому же сейчас наблюдается нестабильная ситуация на Ближнем Востоке, в Азии и даже на южной границе страны, и американцы перенастраиваются на работу в этих регионах, добавил политолог.

«Если мы посмотрим, например, на 101-ю и 82-ю воздушно-десантные дивизии армии США, которые у них там считаются самыми боеспособными, самыми элитными, то их уже вывели из Румынии и отправили на южную границу Соединенных Штатов воевать с мигрантами и с наркокартелями. То есть определенный вывод уже случился, и впереди, я думаю, сокращение как раз американского присутствия дальнейшее и в Румынии, и в Польше, и в Германии», — поделился американист.

Потенциальный вывод части американских войск вызывает у многих европейцев панику, однако они не смогут никак противостоять этому решению.

"Ну и, конечно, это будет важный символический сигнал Европе, то, что ей придется самой больше вкладывать денег в собственную оборонку". Малек Дудаков политолог

«Это не означает, что американцы полностью уйдут из Европы, но я не вижу ничего фантастического в том, что американцы просто сократят свое присутствие в Европе до уровня условно 2018-2019 года. То есть с нынешних 100 тысяч солдат до примерно 60 тысяч. То есть инфраструктура за ними останется, но всех, кого завели в Европу при Байдене и кто помогал в деле поддержки Украины, будут перенаправлять на другие направления», — заключил спикер.

В начале июля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что сокращение численности американских войск в Европе якобы не обсуждается.