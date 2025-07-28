На Украине анонсировали новые военные проекты с США

Украина и США готовят новые важные проекты в военной сфере. Об этом сообщил министр-обороны Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале после встречи с временной поверенной в делах США на Украине Джули Дэвис и американскими генералами.

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«Готовим новые важные проекты», — написал чиновник.

Шмыгаль также поблагодарил США и президента страны Дональда Трампа за «чрезвычайный» уровень поддержки Киева и за анонс поставки систем Patriot и другого дальнобойного оружия.

Ранее Денис Шмыгаль заявил, что Вооруженных сил Украины есть три ключевые потребности, которые Киев обсуждает с представителями Европейского союза. По словам главы минобороны Украины, это масштабирование производства перехватчиков, FPV-дронов и дальнобойных беспилотников.