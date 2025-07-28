Боец ВС РФ рассказал подробности освобождения Новоэкономического

Российские военные, участвовавшие в операции в поселке Новоэкономическое (ДНР), рассказали, как операторы беспилотников защищали жизни мирных жителей. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В Минобороны РФ 24 июля сообщили о переходе поселка Новоэкономическое и села Зверево в ДНР под контроль российских сил. Военные заявили, что это произошло в результате наступательных действий группировки войск «Центр» на красноармейском направлении.

Помощник гранатометчика Асылбек Шуенбеков рассказал «Звезде», что перед военными стояла задача не только выбить ВСУ из населенных пунктов, но и уберечь гражданское население. Он подчеркнул, что расчеты российских беспилотников всегда следят, в какие дома заходят мирные жители, чтобы по этим домам не наносились удары.

«Чтобы в случае чего, когда мы идем, нам сказали: «Осторожно, там мирняк». Чтобы не получилось, что на шорох какой-нибудь мы гранату кинем. А ВСУ прикрываются мирным населением», - заявил Шуенбеков.

Он добавил, что после начала штурма военные ВСУ пытались бежать. Их догоняли российские FPV-дроны.