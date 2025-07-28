Военкор Коц: Киев торгует останками советских военных

Власти Украины предложили обменять эксгумированные останки 355 советских воинов на украинских военнопленных. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.

«Украина торгует останками своих Героев. Недавно мэр Львова выступил с „гениальной“ инициативой обменять останки 355 советских воинов, эксгумированных из солдатских могил на мемориальном комплексе „Холм Славы“, на живых украинских военнопленных», — написал Коц в своем telegram-канале.

Он отметил, что среди эксгумированных были шесть Героев Советского Союза, уроженцы территорий современной Украины.

По словам военкора, на мемориале также были захоронены десятки других советских бойцов украинского происхождения. Их могилы, по его данным, подверглись разграблению со стороны нынешних властей Львова.

Военкор Сладков прокомментировал пост Коца, уточнив, то Киев и до СВО подторговывал останками. По его словам, власти Волгограда еще в середине 2000-х годов выкупали останки советских воинов, чтобы перезахоронить их на территории России.

Он рассказал, что в начале 2000-х годов мэру Волгограда Евгению Ищенко поступило письмо от вдовы советского снайпера Василия Зайцева, который был похоронен на территории Киевской области. В письме вдова просила организовать перезахоронение мужа на Мамаевом кургане из-за невозможности самостоятельно ухаживать за заброшенной могилой. «Так вот Евгений Петрович денежку давал, фактически выкупал останки, и организовывал достойное погребение героя Сталинградского сражения», — сообщил Сладков, уточнив, что практика передачи останков за вознаграждение была известна уже тогда, а не появилась в последние годы.