Новейший российский роботизированный танк "Штурм" впервые сняли на видео

На базе российских танков семейства Т-72/90 создано большое количество разнообразной техники. Это огнеметные системы или боевые машины поддержки танков "Терминатор" и "Терминатор-2", различные инженерные образцы, успешно эксплуатирующиеся в войсках.

Об их возможностях обнародовано достаточно большое количество информации. Менее известным является тяжелый штурмовой роботизированный комплекс "Штурм". Материалы о нем публиковали в СМИ, но только в минувшие выходные в социальных сетях впервые появились видеокадры с ТШРК. В объектив попал сам танк и похожая на бронетранспортер машина управления.

Подтвердились предположения, что в случае необходимости за броней найдется место для экипажа - в люке на башне виден испытатель.

Отмечается, что образец оснащен укороченной 125-мм пушкой. Впереди виден мощный бульдозерный отвал, позволяющий преодолевать встречающиеся на пути завалы и баррикады.

Сообщалось, что в состав комплекса могут входить боевые машины других типов, но пока есть только их компьютерные изображения.