В Госдуме назвали условие, при котором Россия ударит по Польше

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник допустил, что по Польше может быть нанесен удар, если в ЕС начнут поставлять американские крылатые ракеты Tomahawk. Об этом депутат рассказал порталу NEWS.ru.

Ранее в СМИ появилась информация о планах Германии купить крылатые ракеты Tomahawk и пусковые установки Typhon. Издание Military Watch Magazine писало, что Москва «рассматривается как основная цель такого плана закупок».

Колесник заявил, что Россия должна быть готова уничтожить комплексы Tomahawk. По его мнению, сделать это необходимо заранее.

В России ответили на сообщения о желании Германии получить ракеты для ударов по Москве

«Я думаю, что лучше всего сделать это на подходе, а не когда они появятся на Украине или будут применяться с каких-нибудь территорий третьих стран», - подчеркнул депутат.

Он добавил, что Германия «является местом принятия решений и законной целью на стадии логистики». Также он допустил удары по польской территории.