Раскрыта причина запуска ВСУ дронов по Ленобласти

Военный эксперт Василий Дандыкин высказал мнение, что ВСУ пытались атаковать Ленинградскую область дронами из-за визита в Санкт-Петербург президента России Владимира Путина на мероприятия, приуроченные к празднованию Дня ВМФ.

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"Атака ВСУ дронами на Ленинградскую область готовилась", - отметил Дандыкин в интервью порталу News.ru.

Он подчеркнул, что это "определенный вызов киевского режима, потому что был президент в Санкт-Петербурге".

Эксперт также предположил, что Ленинградская область была атакована дронами "Лютый", способными преодолевать большие расстояния и лететь на низких высотах порядка 15-20 метров, что создает трудности для систем ПВО.