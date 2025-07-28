Фитнес-браслеты и комната эмоциональной разгрузки: новшества в армии Казахстана

150 призывников начнут службу в армии Казахстана по новому формату Sarbaz+. Как сообщает Tengri News со ссылкой на министерство обороны республики, проект предполагает использование современных технологий и обновленный подход к подготовке.

Сама программа направлена на всестороннее развитие личного и профессионального потенциала каждого солдата. В частности, планируется использовать фитнес-браслеты, которые будут передавать данные в централизованную систему мониторинга — с их помощью командиры и врачи смогут в режиме реального времени отслеживать состояние военнослужащих. Кроме того, появится система видеоаналитики — она позволит улучшить внутренний контроль.

В рамках образовательной программы призывников обучат основам IT и телекоммуникаций. По итогам службы военные смогут получить сертификат, который позволит им найти работу в сфере IT. Кроме того, предусмотрено обучение управлению дронами, радиосвязи, курсы казахского и английского языков.

Кроме того, в рамках Sarbaz+ появится комната эмоциональной разгрузки. Будут проводиться тренинги по личностному развитию. Целью этих нововведений является формирование устойчивости к стрессу и развитие компетенций у военных специалистов.