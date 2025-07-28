На территории ЛНР обнаружили крупный схрон боеприпасов

В полуразрушенном частном доме в Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники силовых структур нашли крупный тайник с оружием, где были в том числе кассетные боеприпасы, гранаты и минометные мины. Об этом сообщило МВД России.

В ведомстве уточнили, что крупная партия боеприпасов была найдена полицейскими совместно с бойцами Росгвардии в Попасной.

«Среди выявленного – шесть стартовых зарядов «Джавелин», снаряд для зарубежного оружия, восемь кассетных боеприпасов, два кумулятивных танковых снаряда, две минометные мины, 47 патронов различного калибра, восемь гранат, запалы, выстрелы, взрыватели», - говорится в сообщении.

Найденный арсенал был вывезен на полигон и уничтожен. Проводится проверка, пояснили в МВД России.

Ранее силовики обнаружили заминированный схрон с иностранным оружием и боеприпасами в Селидово в ДНР. В схроне находились болгарские гранатометы ATGL-L, немецкие, чешские и американские винтовки, а также два американских пулемета М60 и Browning.