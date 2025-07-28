Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о начале боевых столкновений в пригородах Димитрова (Мирнограда). В эфире телеканала "Россия-24" он сообщил, что украинская группировка на этом участке фронта оказалась в крайне затруднительном положении.

По данным Минобороны РФ, российские войска продолжают активные действия в этом районе. Ранее беспилотники ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Константиновкой, а также ликвидировали группу украинских диверсантов, пытавшихся скрытно приблизиться к российским позициям в ДНР.

Димитров (бывший Мирноград) остается важным узлом обороны в Донецкой области. Начало боев на его окраинах свидетельствует об обострении ситуации на этом направлении. Украинская сторона пока не комментировала последние события.

Напомним, что в последние недели российские подразделения активизировали действия на нескольких участках фронта в Донбассе, что, по мнению экспертов, может быть связано с попытками изменить расстановку сил перед возможным новым этапом боевых действий.