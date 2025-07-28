Раскрыт стратегический смысл Димитрова в ДНР для ВС России

Российские войска вошли в город Димитров в Донецкой народной республике (ДНР) и пытаются прорваться в центр города, что позволит Вооруженным силам России (ВС РФ) усилить натиск на Красноармейск (украинское название — Покровск), считает военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Димитров — населенный пункт, который находится на направлении движения наших войск в южном направлении. Собственно говоря, он позволяет выходить во фланг покровской группировке. (…) Там есть какие-то оборонительные позиции, там есть промышленные районы, которые они используют для обороны. Собственно говоря, падение Димитрова позволяет нашим войскам усилить и натиск на Покровск», — сказал Матвийчук.

Он отметил, что на данный момент российские войска вошли на окраины Димитрова и пытаются прорваться в центр города.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о том, что в Димитрове, который расположен в ДНР, начались бои. По его мнению, группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом участке фронта оказалась в крайне затруднительном положении.

26 июля стало известно о том, что большинство командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули Красноармейск. Военный эксперт из ДНР Ян Гагин сообщал, что там идет наступательная операция российских войск. Военный эксперт добавил, что на покровском направлении украинские подразделения испытывают кадровый голод.