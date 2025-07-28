Германия захотела получить ракеты для нанесения ударов по Москве

Германия хочет получить американские крылатые ракеты Tomahawk и пусковые установки Typhon для нанесения ударов по Москве. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

«Дальность крылатой ракеты Tomahawk Block IV составляет 1600 километров, что позволяет подразделениям установок Typhon поражать с территории Германии цели в Москве, которая рассматривается как основная цель такого плана закупок», — говорится в материале.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил, что правительство страны направило США официальный запрос на закупку установок Typhon.

Названы выбиваемые Киевом ракеты «для ударов по Москве»

«Дальность действия этих систем вооружения значительно превышает то, что мы в настоящее время имеем в Европе... С их помощью Германия сможет повысить свой оборонный потенциал и значительно улучшить как свой потенциал сдерживания, так и потенциал Европы», — отметил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Россия вправе применить оружие против Германии в случае осуществления поставок дальнобойных немецких ракет Taurus Вооруженным силам Украины.