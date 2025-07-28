Раскрыто, что стояло за массированной атакой на Ленинградскую область

В День Военно-морского флота по территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области ВСУ запустили более 50 беспилотников. В это же время в регионе находился президент РФ Владимир Путин. На фоне угрозы террористических атак празднование ВМФ ранее было перенесено из северной столицы в Кронштадт. При этом традиционные морской парад и салют полностью отменили.

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«С 06:25 до 09:45 по московскому времени над территорией Ленобласти сбили 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – отчиталось Минобороны РФ о работе сил ПВО утром 27 июля.

При этом, как указывают эксперты, без участия НАТО в такой атаке было не обойтись – ударные дроны при полете от Украины до Санкт-Петербурга должны преодолеть маршрут, включающий небо над Польшей и странами Балтики. Отсутствие от них заявлений о несанкционированном доступе Киева в воздушное пространство говорит, что Зеленскому дали «зеленый свет».

При этом в данной атаке военные аналитики видят сильный политический подтекст. Сам удар в День ВМФ говорит о попытке сыграть на знаковой для России дате. А отработка маршрутов БПЛА по территории стран НАТО может стать подготовкой к аналогичным атакам по Калининградской области, пишет телеканал «Царьград».

Губернатор Ленобласти сделал заявление о масштабной атаке дронов ВСУ

Ранее командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО способно взять под контроль Калининград, причем сделать это можно в неслыханно короткие сроки. Слова вызвали жесткую реакцию в России.