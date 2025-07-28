«Особая жестокость»: генерал рассказал о снайпершах ВСУ

Женщины-снайперы в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходят обучение в странах НАТО и обычно действуют очень жестоко. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Ранее Министерство обороны Украины заявило о том, что в ВСУ служат 70 тысяч женщин, более 5,5 тысяч из них на передовой. И это на 20% больше, чем в 2022 году. А в апреле стало известно, что Киев приступил к созданию подразделений, укомплектованных женщинами-операторами дронов из числа мобилизованных.

По словам генерал-майора Сергея Липового, наемниц женщин-снайперов почти в два раза меньше, чем украинок в рядах ВСУ.

Сегодня все эти цифры относительны, так как уже завтра может все измениться, но в целом соотношение идет примерно один к двум. При этом снайперши отличаются особой жестокостью по отношению к российским военнослужащим, стараясь не убивать сразу, а ранить. Причем, бьют с таким расчетом, чтобы на помощь пришли сослуживцы, заявил он.

«И тогда начинается уничтожение всех тех, кто старается его спасти. И в основном снайперши почему-то все время попадают в область тела ниже пояса», - пояснил Липовой.

Женщины-снайперы, которые затем служат в Вооруженных силах Украины, проходят подготовку в странах НАТО. Часть из них – это спортсменки, которые раньше занимались биатлоном и уже после завершения карьеры подписали контракт, поехав зарабатывать деньги в районах боевых действий, рассказал генерал.

«Также их готовят в центрах специальной подготовки НАТО. Эти базы находятся не на Украине, а в Польше, Румынии, Болгарии и дальше уже в Прибалтике, Германии. Их готовят по-разному, все зависит от уровня первоначальной подготовки. Как правило, средний курс составляет от двух до четырех недель», - отметил он.

Липовой уточнил, что подготовленные снайперши перебрасываются на все направления и участвуют как в обороне, так и в различных операциях, которые проводит украинское командование.

«Я могу сказать, что они есть на Донецком, Луганском, Херсонском и Запорожском направлениях. Они равномерно распределяются, но их концентрация наблюдается на тех направлениях, на которых идут отступления ВСУ, где успешно продвигаются вперед наши войска», - пояснил он.

По словам Героя России, из-за циничных и жестоких действий женщин-снайперов к ним не бывает снисхождения при попадании в плен, и сложно сказать, сколько в среднем они живут в зоне боевых действий.