Российский танк выдержал порядка восьми попаданий снарядов ВСУ

Российский танк с приваренной к корпусу противодронной защитой в виде распушенной арматуры выдержал около восьми попаданий снарядов ВСУ.

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Об этом ТАСС сообщил командир ремонтной роты 110-й бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО с позывным Влад.

"Ребята с передовой говорят, что защита работает очень эффективно: когда танк движется, арматура колеблется, винты дронов задевают ее, и те теряют прицел. Кумулятивная струя тоже может изменить траекторию. По словам экипажа, машина выстояла после восьми попаданий", - пояснил он.

Ремонтная рота устанавливает на бронетехнику такие противодронные решетки, которые в войсках называют "мангалами".

Дополнительно для защиты зазора между башней и корпусом бойцы устанавливают цепи - они не мешают вращению башни, но защищают от боеприпасов. Чтобы снизить заметность в инфракрасном диапазоне, танкисты используют теплоотражающие экраны и маскировочные сети.

Как ранее рассказывал командир подразделения, с начала года его бойцы восстановили около 90 процентов поступившей поврежденной техники, включая танки и бронемашины.