Необычную деталь атакующих РФ дронов «Лютый» объяснили

Основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев предположил, что шасси на сбитых в России украинских беспилотниках «Лютый» предназначены для приземления. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

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Кондратьев отметил, что шасси - металлические стойки и сами колеса - создают дополнительную нагрузку на беспилотник. Поэтому возникают вопросы, «для чего их нужно тащить через всю Россию».

По словам эксперта, если это конструкторская идея, то она недальновидна. Он подчеркнул, что обычно дроны-камикадзе, направляющиеся в одну сторону, взлетают со специальной тележки, либо запускаются посредством катапульты или разгонного пиропатрона.

Кондратьев добавил, что при взлете с шасси колеса должны были бы падать на землю. В таком случае дрону не пришлось бы нести дополнительный вес.

«Возникает гипотеза, что эти БПЛА могут приземляться на территории России, накапливаться и дальше наносить удары из этих точек по разным объектам и городам», - заключил эксперт.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что в ночь на 28 июля российские силы уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа. Четыре дрона были сбиты над территорией Ростовской области, по одному - над Орловской, Калужской и Брянской областями.