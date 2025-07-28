В Германии раскрыли тайное предназначение военных баз США

Американские военные базы в Германии используются не только для защиты Европы, но и для расширения военного влияния в другие регионы. Об этом сообщает издание POLITICO со ссылкой на старшего научного сотрудника Немецкого совета по международным отношениям Айлин Матле.

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«Базы, подобные Рамштайну, используются не только для европейской обороны, но и для проецирования силы на Ближний Восток и, в некоторой степени, на Африку», — отметила Матле.

Ранее сообщалось, что США могут сократить численность своих войск в Европе на 30 процентов. По данным издания, больше всего американских военных дислоцируется в Германии, их число составляет около 35 тысяч.

В конце июня стало известно, что несколько военных баз США в Европе были переведены в состояние повышенной готовности из-за высокой угрозы теракта.