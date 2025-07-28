СМИ: США могут вывести из Европы до трети своих войск

Вашингтон может принять решение о передислокации до 30% из числа находящихся в Европе американских военных. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источник в НАТО.

Собеседник газеты сообщил о возможности существенной перегруппировки американского контингента в Европе. Итоговое решение о численности военнослужащих США в Старом Свете будет принято по итогам обзора глобальной расстановки сил. Ожидается, что Пентагон опубликует итоговый доклад в сентябре.

Как отмечается в публикации, текущая численность американских войск в Европе составляет от 90 тыс. до 100 тыс. человек.

Планируемое сокращение европейского военного контингента США может быть связано с возрастающей напряженностью в Индо-Тихоокеанском регионе, а также с намерениями сократить расходы Вашингтона на присутствие за рубежом.

США располагают сетью из 1 тыс. военных баз, охватывающей весь мир. Более чем в 80 странах находятся по меньшей мере 170 тыс. американских военных. Больше всего военнослужащих США дислоцировано в Японии, Германии и Южной Корее.