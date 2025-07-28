На Западе оценили мощь атомных подлодок России

Возможности российских атомных подводных лодок (АПЛ) значительно выше, чем у стратегических подлодок времен холодной войны. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).

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Редакция медиа обратила внимание, что в Россия ввела в эксплуатацию новую атомную подводную лодку с баллистическими ракетами класса «Борей-А». Они назвали военный корабль «Князь Пожарский» восьмым кораблем класса «Борей» и оценили мощь российских АПЛ.

«Будучи крупнейшим в мире действующим классом подводных лодок, эти огромные суда на 24 тысячи тонн несут 16 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) РСМ-56, каждая из которых может доставлять до десяти ядерных боеголовок по отдельным целям с помощью нескольких независимых головных частей», — отметили авторы.

Они отметили, что введение в эксплуатацию «Князя Пожарского» пришлось на середину производственного цикла этого проекта — всего России планирует произвести 14 кораблей.

«Россия поддерживает высокий уровень инвестиций в свои стратегические ядерные силы», — подчеркнули специалисты.

Они отметили, что АПЛ «Князь Пожарский» будет входить в состав Северного флота и патрулировать Арктику и Атлантику.

Ранее президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей для российского Военно-морского флота (ВМФ) повышение боевых возможностей. Он добавил, что этому придается первостепенное значение.