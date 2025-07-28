Удар «Гиацинта» и уничтожение робота ВСУ: новости СВО к утру 28 июля

Мария Иванова

В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в Сумской области и об уничтожении техники ВСУ на разных направлениях. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро понедельника, 28 июля.

Удар «Гиацинта» и уничтожение робота ВСУ: новости СВО к утру 28 июля
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Удар «Гиацинта»

ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотниками, места временной дислокации, бронетехнику и живую силу ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России. Артиллеристы применили буксируемую пушку «Гиацинт-Б».

Операции в Сумской области

Операторы российских беспилотников уничтожили военную технику ВСУ в Сумской области, рассказали в Минобороны РФ. Расчеты ударных беспилотников выявили замаскированные в лесу военные объекты и автомобили, которые ВСУ использовали для переброски личного состава. Операция была проведена военными Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения.

Кроме того, российскими гаубицами Д-30 были уничтожены минометные расчеты и блиндажи с живой силой ВСУ в Сумской области. Беспилотная авиация подтвердила, что все цели были уничтожены.

Удар «Тосочки»

Военные подразделений радиационной химической и биологической защиты ВС РФ нанесли удары по опорным пунктам и укрытиям ВСУ на одном из направлений спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. Военные использовали тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка». Все цели были поражены.

Удар Су-34 

Ночью экипаж сверхзвукового истребителя Су-34 нанес удар по скоплению личного состава и бронетехники ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Восток». Для удара использовались авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Цели были уничтожены, после чего Су-34 вернулся на свой аэродром.

Уничтожение робота ВСУ

Российские беспилотники уничтожили роботизированные платформы ВСУ и обеспечили продвижение штурмовиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Операция была проведена в районе города Константиновка в Краматорском районе ДНР.

Расчеты российских беспилотников выявили путь, по которому ВСУ подвозили боеприпасы к своим передовым подразделениям с помощью роботизированной платформы. В Минобороны подчеркнули, что цель была уничтожена «в считанные минуты».

ВС РФ нанесли поражение ВСУ на острове Хортица

Российские беспилотники «Герань-2» нанесли поражение пункту временной дислокации ВСУ в районе острова Хортица (Запорожская область), сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. Все цели были уничтожены.