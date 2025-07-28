В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в Сумской области и об уничтожении техники ВСУ на разных направлениях. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро понедельника, 28 июля.

Удар «Гиацинта»

ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотниками, места временной дислокации, бронетехнику и живую силу ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России. Артиллеристы применили буксируемую пушку «Гиацинт-Б».

Операции в Сумской области

Операторы российских беспилотников уничтожили военную технику ВСУ в Сумской области, рассказали в Минобороны РФ. Расчеты ударных беспилотников выявили замаскированные в лесу военные объекты и автомобили, которые ВСУ использовали для переброски личного состава. Операция была проведена военными Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения.

Кроме того, российскими гаубицами Д-30 были уничтожены минометные расчеты и блиндажи с живой силой ВСУ в Сумской области. Беспилотная авиация подтвердила, что все цели были уничтожены.

Удар «Тосочки»

Военные подразделений радиационной химической и биологической защиты ВС РФ нанесли удары по опорным пунктам и укрытиям ВСУ на одном из направлений спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. Военные использовали тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка». Все цели были поражены.

Удар Су-34

Ночью экипаж сверхзвукового истребителя Су-34 нанес удар по скоплению личного состава и бронетехники ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Восток». Для удара использовались авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Цели были уничтожены, после чего Су-34 вернулся на свой аэродром.

Уничтожение робота ВСУ

Российские беспилотники уничтожили роботизированные платформы ВСУ и обеспечили продвижение штурмовиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Операция была проведена в районе города Константиновка в Краматорском районе ДНР.

Расчеты российских беспилотников выявили путь, по которому ВСУ подвозили боеприпасы к своим передовым подразделениям с помощью роботизированной платформы. В Минобороны подчеркнули, что цель была уничтожена «в считанные минуты».

ВС РФ нанесли поражение ВСУ на острове Хортица

Российские беспилотники «Герань-2» нанесли поражение пункту временной дислокации ВСУ в районе острова Хортица (Запорожская область), сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. Все цели были уничтожены.