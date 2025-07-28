Заряды к американскому комплексу «Джавелин» схоронили в полуразрушенном доме в ЛНР

В Луганской народной республике (ЛНР) полицейские обнаружили крупный схрон в полуразрушенном частном доме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

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Оперативники вместе с бойцами Росгвардии проводили разведку в частном сектора в Попасной. В одном из домов оказался тайник, оттуда изъято шесть стартовых зарядов к ПТРК Javelin, снаряд для зарубежного оружия, восемь кассетных боеприпасов, два кумулятивных танковых снаряда, две минометные мины. Помимо этого, там были патроны различного калибра, восемь гранат, запалы, выстрелы и взрыватели.

Арсенал уничтожен на полигоне.

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике силовики обнаружили заминированный схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Внутри тайника лежали пять болгарских гранатометов, три винтовки производства США, Германии и Чехии, два американских пулемета, 25 гранатометных выстрелов, три иностранные ручные гранаты, а также более двух тысяч патронов.